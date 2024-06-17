Москва, 18 июня, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Все попытки Запада сдержать и изолировать Россию оказались провальными. Об этом говорится в статье президента Владимира Путина для северокорейской газеты «Нодон синмун», полный текст которой опубликовала пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин

«Наши противники… пытаются измотать экономику России всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны. Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились», — написал Путин.

Глава государства подчеркнул, что РФ продолжает уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование и культуру.

В КНДР, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, столь же эффективно отстаивают свои интересы, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, бурная кампания по изоляции России, которую Запад развернул после начала специальной военной операции, провалилась. Об этом 14 июня заявил Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел. При этом западные страны не отказались от идеи выстроить некое подобие международной антироссийской коалиции, в Москве это понимают.

Путин прилетит в Пхеньян вечером 18 июня, основные мероприятия пройдут 19 июня. В ходе двухдневного визита президента РФ в КНДР будут подписаны ряд значимых документов. Помимо переговоров запланировано продолжительное общение лидеров один на один. К общению по необходимости подключатся члены делегаций, уточнил помощник главы государства Юрий Ушаков.

17 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин готовится к ряду поездок, в том числе за рубеж.