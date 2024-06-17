Москва, 17 июня, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готовится к зарубежным поездкам, их вскоре проанонсируют. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 17 июня журналистам.

Михаил Метцель/РИА Новости

По его словам, у Путина будет весьма насыщенная, динамичная рабочая неделя. Сейчас у президента идёт подготовка «к целому ряду поездок».

«Сегодня в два часа мы анонсируем ряд из этих поездок», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что у Путина запланированы заграничные поездки помимо посещения Казахстана для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он отметил, что Кремль эти поездки пока не анонсирует.

В конце мая Путин посетил Узбекистан с трёхдневным государственным визитом Узбекистан. Он провёл переговоры с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, после них лидеры подписали совместное заявление и пакет документов.

Замглавы МИД Андрей Руденко 30 мая сообщил, что Путин намерен совершить визиты в КНДР и Вьетнам. По его словам, подготовка к ним находится в продвинутой стадии.

Первый государственный визит после инаугурации российский лидер совершил в Китай. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров подписали совместное заявление о стратегическом партнёрстве.