Вашингтон, 17 июня, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Украине нужно выиграть в конфликте с Россией, чтобы иметь возможность вступить в Североатлантический альянс. Такое мнение высказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 17 июня.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина должна победить в этой войне, а США ей поможет вступить в НАТО», — заверил чиновник.

Кирби подчеркнул, что в Белом доме верят, что альянс представляет собой будущее Украины и ей предстоит немало сделать, в том числе искоренить коррупцию. Координатор уточнил, что решение о приёме в НАТО будут коллективно принимать все страны-участники, а не только США.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 июня в ходе своего выступления в Вашингтоне дважды допустил оговорку, рассуждая о поставках истребителей F-16 на Украину. Он сначала назвал воздушные силы Украины «ВВС НАТО», а потом заявил, что истребителями будут управлять «пилоты НАТО». В обоих случаях он сразу исправился.

Внутри Североатлантического альянса всё отчётливее наблюдается раскол из-за Украины, в том числе по вопросам поставок ВСУ вооружений. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил экс-агент ЦРУ США Ларри Джонсон.