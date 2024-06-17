Москва, 17 июня, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Если страны ЕС введут ограничения на передвижение российских дипломатов по Евросоюзу, Москва даст ответ, заявила 17 июня официальный представитель МИД Мария Захарова.

Так она ответила на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ о том, что министры иностранных дел ряда стран ЕС обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в странах-членах ЕС.

Подобные идеи власти ЕС обсуждали и ранее, напомнила Захарова.

«Сейчас в преддверии заседания Совета ЕС на высшем уровне 28–29 июня антироссийские силы в ЕС вновь пытаются эксплуатировать миф об «угрозе с Востока», чтобы отвлечь внимание от нарастающих социально-экономических проблем в странах Евросоюза, вызванных просчётами евробюрократии в макроэкономической политике, принятием односторонних ограничительных мер против нашей страны, масштабным финансированием киевского неонацистского режима для затягивания боевых действий на Украине», — отметила официальный представитель МИД.

В западных СМИ запущена волна «шпиономании», цель которой — обосновать введение ограничений против российских дипломатов, сказала Захарова. Это прямое нарушение устоявшейся дипломатической практики и положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, под которой подписались все страны-члены ЕС, подчеркнула она.

«Будем внимательно следить за развитием ситуации. В ЕС, и, в первую очередь, в тех государствах, которые подобные инициативы продвигают, должны чётко понимать, что за любыми недружественными действиями в адрес России и её граждан незамедлительно последуют ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатов стран Евросоюза. Соответствующая практика в отношении дипсотрудников некоторых недружественных стран у нас имеется», — отметила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая стало известно о намерении Польши ограничить передвижения дипломатов из России. 28 мая посольство России в Варшаве получило ноту министерства иностранных дел Польши об ограничениях. Захарова заявила, что Москва не оставит без внимания ограничения на передвижение российских дипломатов по территории польского государства.

23 апреля ограничить передвижение сотрудников российских диппредставительств в Шенгенской зоне предложили власти Чехии. По информации издания Novinky․cz, Прага предложила требовать от российских дипломатов получения виз и видов на жительство, позволяющих передвигаться только внутри страны пребывания, а не по всей Шенгенской зоне.

МИД России ранее предупреждал, что европейские страны будут ждать ответные меры. Россия даст незамедлительный ответ в случае принятия Евросоюзом решения ограничить передвижение для её дипломатов в Шенгенской зоне, заявила в феврале Захарова. По мнению дипломата, в Брюсселе уже поняли, что получают соответствующее «вознаграждение» за любые ограничения со стороны ЕС.