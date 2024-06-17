Казань, 17 июня, 2024, 20:22 — ИА Регнум. В Казани зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм, сообщила 17 июня пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Казани зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио» производства ООО «Локалкитчен» (г. Москва)», — сказано в сообщении.

По данному факту, уточняется в релизе, проводится проверка ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию, с отбором проб для лабораторного исследования. Все пострадавшие находятся в инфекционной больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также управление информировало, что оборот продукции проверяемых производителей приостановлен до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Ранее в этот же день стало известно, что четверо жителей Нижнего Новгорода находятся в реанимации с признаками ботулизма.

Как передавало ИА Регнум, о первых пострадавших стало известно 15 июня. В этот день в Москве более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ведомстве уточнили, что пациенты с симптомами отравления обращались в больницы столицы в период с 14 по 15 июня.

В тот же день управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио», изготовитель которой — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН», и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт», заявили в ведомстве. Там также не рекомендовали есть уже купленные продукты компаний. Началось эпидрасследование. В департаменте здравоохранения столицы заверили, что о массовом отравлении речь не идёт. Болезнь не является инфекционной и не передается от человека к человеку.

Следователи провели обыски в складских помещениях компаний, чью продукцию потребляли пострадавшие. При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться.

17 июня стало известно, что в Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратились более 120 человек, 55 из них находятся в тяжёлом состоянии, 30 — в реанимации.