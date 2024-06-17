Нижний Новгород, 17 июня, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Четверо жителей Нижнего Новгорода находятся в реанимации с признаками ботулизма, сообщили 17 июня в пресс-службе регионального Минздрава.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они — в отделении реанимации, врачи делают все необходимое», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня стало известно, что в Москве более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ведомстве уточнили, что пациенты с симптомами отравления обращались в больницы столицы в период с 14 по 15 июня.

В тот же день управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио», изготовитель которой — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН», и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт», заявили в ведомстве. Там также не рекомендовали есть уже купленные продукты компаний. Началось эпидрасследование. В департаменте здравоохранения столицы тогда заверили, что о массовом отравлении ботулизмом речи не идёт. Болезнь не является инфекционной и не передается от человека к человеку.

17 июня стало известно, что в Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратились более 120 человек, 55 из них находятся в тяжёлом состоянии.