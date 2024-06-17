Москва, 17 июня, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратились более 120 человек, 55 из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщила 17 июня журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«На текущий момент 55 человек находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них в реанимации», — сказала она.

Заммэра отметила, что угрозы для жизни этих пациентов нет, поскольку они своевременно обратились за медицинской помощью. По её словам, департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию.

Ракова также уточнила, что ботулизм — это инфекционное заболевание, которое не передаётся от человека к человеку. Оно возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.

Как передавало ИА Регнум, о первых пострадавших стало известно 15 июня. В этот день более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ведомстве уточнили, что пациенты с симптомами отравления обращались в больницы столицы в период с 14 по 15 июня.

В тот же день управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио», изготовитель которой — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН», и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт», заявили в ведомстве. Там также не рекомендовали есть уже купленные продукты компаний. Началось эпидрасследование. В департаменте здравоохранения столицы тогда заверили, что о массовом отравлении ботулизмом речи не идёт. Болезнь не является инфекционной и не передается от человека к человеку.

16 июня следователи провели обыски в складских помещениях компаний, чью продукцию потребляли пострадавшие. При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться.