Москва, 17 июня, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Мирные инициативы президента России Владимира Путина — это путь к урегулированию конфликта на Украине. Они отражают реалистичное видение Москвы по этому вопросу, заявил 17 июня журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Президент России Владимир Путин

«Это путь к урегулированию конфликта, наше видение, конкретное и реалистичное», — сказал Ушаков.

Он отметил, что другие страны пока не выдвигали конкретных предложений о посредничестве между Москвой и Киевом, но предположил, что процесс осмысления инициатив пойдёт дальше. Какие-то соображения наверняка появятся, особенно если придёт понимание, что предложен реальный путь к прекращению конфликта, добавил помощник президента.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня на встрече с руководством МИД Путин назвал условие, при котором Россия согласится возобновить переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине. Это полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он добавил, что Россия требует признания новых регионов частью страны, нейтрального внеблокового безъядерного статуса для Украины, её демилитаризации и денацификации. Позиция Москвы предполагает и отмену всех западных санкций. Путин подчеркнул, что предложения направлены не на заморозку конфликта, а на его окончательное завершение.

По мнению заместителя руководителя фракции «Единая Россия» депутата Госдумы Евгения Ревенко, Путин выступил с инициативами глобального характера, реализация которых может послужить основой для мира на Украине и создания новой, всеобъемлющей системы безопасности на евразийском континенте.

Мирная инициатива по Украине, озвученная Путиным, продолжает оставаться на повестке дня, сообщил 17 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.