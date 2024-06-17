Москва, 17 июня, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Мирная инициатива по Украине, которую озвучил российский президент Владимир Путин, продолжает оставаться на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 17 июня журналистам.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Продолжает оставаться на повестке дня и та мирная инициатива, с которой выступил в конце прошлой недели президент Путин», — сказал Песков, комментируя результаты прошедшего в Швейцарии саммита по Украине.

Говоря об условиях, при которых Россия согласилась бы принять участие в возможных мирных конференциях, представитель Кремля отметил, что Киеву хорошо известен подход Москвы по украинскому вопросу, он вполне прозрачен и последователен. О необходимости провести ещё один саммит с приглашением России ранее высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба знает о позиции Москвы, этот подход был изложен на встрече президента Путина с руководящим составом российского МИД, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня на встрече с руководством МИД Путин назвал условия, при которых Россия готова возобновить переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса. Для этого Киев должен вывести войска из новых регионов России и отказаться от присоединения к НАТО. Если процесс вывода войск начнётся, ВС России прекратят вести огонь в зоне спецоперации. При этом Путин отметил, что ситуация для Украины постоянно ухудшается, поэтому условия для переговоров могут измениться.

По мнению заместителя руководителя фракции «Единая Россия» депутата Госдумы Евгения Ревенко, Путин 14 июня выступил с инициативами глобального характера, реализация которых может послужить основой для мира на Украине и создания новой, всеобъемлющей системы безопасности на евразийском континенте.

Песков 15 июня заявил, что российским представителям нечего делать на конференции в Швейцарии, так как там даже не обсуждают вопрос о мире. Россия готова вести диалог по урегулированию конфликта, если мероприятие будет более предметным и многообещающим, отметил он.