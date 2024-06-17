Москва, 17 июня, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов провёл встречу с освобождёнными от должностей бывшими заместителями главы ведомства, сообщила 17 июня пресс-служба Минобороны.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Министр обороны РФ Андрей Белоусов

Глава министерства поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей указом президента Российской Федерации первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой, в ходе которой поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, указ об освобождении Цаликова, Панкова, Попова и Шевцовой от должностей президент Владимир Путин подписал 17 июня.

Первым заместителем министра обороны назначен Леонид Горнин, заместителями главы ведомства — Анна Цивилёва, Павел Фрадков и Олег Савельев (он станет руководителем аппарата министерства).

14 мая президент подписал указ о назначении Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера, министром обороны. Экс-глава ведомства Сергей Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности.

Белоусов является одним из лучших экономистов и благодаря этому сможет координировать работу Минобороны с другими ведомствами страны, его задача — организовать работу военного ведомства с научными центрами и производителями оборонного сектора, отмечал глава государства.