Москва, 17 июня, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны России, Анну Цивилёву и Павла Фрадкова замминистра обороны, Олега Савельева — замминистра обороны и главой аппарата министерства. Это следует из соответствующих указов, опубликованных на сайте правовой информации.

Евгений Одиноков/РИА Новости Леонид Горнин

Отдельным указом глава государства освободил Руслана Цаликова от должности первого замминистра обороны, Николая Панкова, Татьяну Шевцову и генерала-армии Павла Попова от должностей заместителей министра обороны, при этом уволив Попова с военной службы.

Вместе с тем в Минобороны проинформировали, что Горнин на новом посту будет ответственен за весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС России. Горнин с 2018 года занимал должность первого замминистра финансов. В министерстве он непосредственно курировал работу департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа. В Минобороны подчеркнули, что главные задачи Горнина — повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

В свою очередь Фрадков будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами и строительством объектов для нужд министерства и народного хозяйства, уточнили в оборонном ведомстве. С января 2021 года Фрадков занимал должность первого заместителя управляющего делами президента Российской Федерации.

В ведении Цивилёвой будут вопросы социального и жилищного обеспечения военных, выведение всех связанных с этим процессов на новый уровень. С апреля прошлого года Цивилёва занимает должность председателя фонда «Защитники Отечества».

Как передавало ИА Регнум, 20 мая Путин назначил Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата министерства. Ранее занимавший этот пост Юрий Садовенко освобождён от должности. До этого Савельев был аудитором Счётной палаты. В этом ведомстве Савельев курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

14 мая президент подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера. Экс-министр обороны Сергей Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности.

Белоусов, говоря о первоочередных задачах Министерства обороны, назвал в их числе необходимость обеспечить современной военной техникой подразделения, которые участвуют в проведении специальной военной операции.

Белоусов является одним из лучших экономистов и благодаря этому сможет координировать работу Минобороны с другими ведомствами страны, его задача — организовать работу военного ведомства с научными центрами и производителями оборонного сектора, отмечал Путин.