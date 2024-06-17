Москва, 17 июня, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Девятый Арбитражный апелляционный суд на заседании 17 июня не удовлетворил иск блогера Елены Блиновской о признании незаконным решения инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) о привлечении её к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Блиновская просила о снижении суммы налогов, пени и штрафа на 1,4 млрд рублей. 2 апреля Арбитражный суд Москвы не удовлетворил её иск.

Как передавало ИА Регнум, Блиновскую задержали в Смоленске в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией. Следственный комитет возбудил в отношении неё и её супруга Алексея уголовное дело, по данным следствия, семейная пара скрыла информацию о доходах и не выплатила налоги на 918 млн рублей. Также их обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

В ходе производства по делу ФНС обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Блогер обратилась в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить и признать недействительным это требование, но суд счёл ходатайство необоснованным по существу.

28 мая первый апелляционный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу Блиновской о просьбе не продлевать ей арест, но разрешил её семье начать процедуру снятия ареста с её активов и имущества для того, чтобы погасить причинённый ущерб. Из материалов дела следует, что блогер погасила 140 млн рублей долга.

24 апреля Мосгорсуд продлил срок ареста Блиновской до 26 июля. Первоначально она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий суд перевёл её в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»). 31 мая Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве.