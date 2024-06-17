Варшава, 17 июня, 2024, 14:38 — ИА Регнум. В Польше потерялись трое осуждённых за якобы шпионаж в пользу России, пишет издание Rzeczpospolita.

U. S. Army / MSG Donald Sparks

В публикации поясняется, что пропавшие Артур М., Ярослав Б. и Мария М. являются осуждёнными Люблинским окружным судом в декабре прошлого года. Тогда по подозрению в якобы шпионаже в пользу российских спецслужб, а также в диверсионной деятельности были арестованы 14 граждан Украины, Белоруссии и России. Тогда обвиняемых приговорили к лишению свободы на сроки от 13 месяцев до шести лет.

«Огласив троим подсудимым приговоры — от года до полутора лет лишения свободы, — суд отменил меру пресечения (в виде временного ареста). Выяснилось, никто из них — Артур М., Ярослав Б. и Мария М. — до сих пор не прибыли в тюрьму», — говорится в материале.

Вместе с тем, по информации издания, гражданка Белоруссии Мария М. ранее ходатайствовала об условно-досрочном освобождении, однако на заседание варшавского суда, на котором рассматривалось заявление, не пришла.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в Польше суд приговорил гражданина России к 2,5 года лишения свободы по обвинению в «шпионаже в пользу российской разведки». Кроме того, в рамках данного уголовного дела были осуждены три гражданина Польши за коррупционные преступления. Российского гражданина приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По данным прокуратуры, гражданин РФ легально проживал и осуществлял коммерческую деятельность на территории Польши. Ведомство утверждает, что мужчина якобы «устанавливал и поддерживал контакты с польскими военными», участвуя в сообществах по военно-исторической реконструкции, и «использовал эти контакты для сбора информации по размещению подразделений польской армии».

В целом в Польше регулярно заявляют, что выявили «шпионов». Так, в декабре из Польши выслали российского гражданина из-за подозрений в связях со спецслужбами России. В июле в республике задержали российского хоккеиста Максима Сергеева, выступавшего за местный клуб.

19 марта пресс-служба немецкой прокуратуры предъявила обвинение в шпионаже в пользу России военнослужащему бундесвера. Мужчину задержали ещё в августе 2023 года, он являлся сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения, в числе прочего занимающегося закупками военной продукции для армии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польшу охватил приступ русофобии. По его мнению, этому способствует Запад, чтобы натравить поляков на Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя шпионские скандалы в Польше, отметила, что в этой стране царят русофобия и шпиономания. Она отметила, что польские власти на этом фоне перестали выполнять свои обязательства, предусмотренные международным правом.