Варшава, 25 апреля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. В Польше суд приговорил гражданина России к 2,5 года тюрьмы по обвинению в «шпионаже в пользу российской разведки», сообщила 25 апреля окружная прокуратура Гданьска.

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«Шестнадцатого апреля окружным судом в Гданьске был вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации, обвиняемому в шпионаже в пользу российской разведки», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках данного уголовного дела были осуждены три гражданина Польши за коррупционные преступления. Российского гражданина приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По данным прокуратуры, гражданин РФ легально проживал и осуществлял коммерческую деятельность на территории Польши.

Ведомство утверждает, что мужчина якобы «устанавливал и поддерживал контакты с польскими военными», участвуя в сообществах по военно-исторической реконструкции, и «использовал эти контакты для сбора информации по размещению подразделений польской армии».

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года суд в Польше признал виновными в шпионаже в пользу России 14 граждан Украины, Белоруссии и России. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 13 месяцев до шести лет.

Также в декабре из Польши выслали российского гражданина из-за подозрений в связях со спецслужбами России. В июле в республике задержали российского хоккеиста Максима Сергеева, выступавшего за местный клуб. В целом в Польше регулярно заявляют, что выявили «шпионов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польшу охватил приступ русофобии. По его мнению, этому способствует Запад, чтобы натравить поляков на Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя шпионские скандалы в Польше, отметила, что в этой стране царят русофобия и шпиономания. Она отметила, что польские власти на этом фоне перестали выполнять свои обязательства, предусмотренные международным правом.

19 марта пресс-служба немецкой прокуратуры предъявила обвинение в шпионаже в пользу России военнослужащему бундесвера. Мужчину задержали ещё в августе 2023 года, он являлся сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения, в числе прочего занимающегося закупками военной продукции для армии.