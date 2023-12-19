Варшава, 19 декабря, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Окружной суд польского города Люблин признал виновными в шпионаже в пользу России 14 граждан Украины, Белоруссии и России, их приговорили к разным срокам от 13 месяцев до шести лет лишения свободы, сообщает 19 декабря польский портал Onet.

Иван Шилов ИА Регнум

Все признанные виновными должны будут также выплатить по 5 тыс. злотых (около 110 тыс. рублей) в пользу польского Фонда правосудия, и, кроме того, заплатить крупные штрафы.

Согласно приговору, часть обвиняемых действовала в составе организованной преступной группы. По данным следствия, лидер группировки через мессенджер координировал их действия и искал исполнителей диверсий.

В частности, по этим данным, планировалось сорвать поставку военной помощи Украине по железной дороге. Ранее также сообщалось, что группа, по версии следствия, занималась сбором информации на объектах критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты.

По этим данным, по делу проходят 16 человек, и изначально все они признали вину и согласились подвергнуться наказанию без судебного процесса, однако позднее двое обвиняемых отозвали свои признания, и теперь их ждёт суд. Польские СМИ сообщали, что 12 обвиняемых — граждане Украины, трое — Белоруссии, один — гражданин России.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 декабря в польском Агентстве внутренней безопасности республики заявили, что власти страны выслали гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами и шпионаже. Представители службы также заявили, что в период с 2016 по 2023 год были «приняты меры» против более 100 граждан России и Белоруссии, которых заподозрили в сборе разведданных.