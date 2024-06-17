Донецк, 17 июня, 2024, 05:38 — ИА Регнум. В группировке войск «Днепр» Вооружённых сил России разработали уникальный ударно-транспортный беспилотный летательный аппарат «Перун», способный нести до 200 килограммов полезной нагрузки. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

Как сообщили в ведомстве, БПЛА «Перун» способен выполнять не только доставлять тяжёлые грузы, но и выполнять задачи по разведке территорий и проводить поисково-спасательные работы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3896056" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уникальный ударно-транспортный БПЛА Перун

«На разработку обратили внимание тыловики, снабжающие провизией бойцов на передовой. За один раз «Перун» способен доставить объём продовольствия, на который ранее требовалось не менее 13 вылетов FPV-дронов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, БПЛА «Перун» может задействован в боевых действиях благодаря возможности установить на него установку ПТРК. Боевые способности дрона проверили на полигоне. В дальнейших же испытаниях планируется закрепить на БПЛА пулемёт и установку для запуска неуправляемых авиационных ракет, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили на херсонском направлении специальной военной операции две пусковые установки РСЗО HIMARS и M270 производства США. За сутки украинские войска также потеряли до 75 военнослужащих, САУ 2С1 «Гвоздика» и три автомобиля.