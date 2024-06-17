Париж, 17 июня, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Франция за два года планирует подготовить 26 украинских пилотов для управления истребителями F-16, сообщила газета Le Monde.

Marcus Brandt/Global Look Press

Отмечается, что в среднем в республике выпускается порядка 30 пилотов ежегодно после четырёх или пяти лет обучения. На сегодняшний день в стране проходят подготовку 10 пилотов ВСУ в возрасте от 21 до 23 лет.

Ожидается, что обучаться они будут на самолётах Alpha Jet и на тренажёрах, после чего их отправят на базу в Румынии, где они пройдут подготовку на самих F-16.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня издание Defense News написало, что программа и качество обучения лётчиков ВСУ управлению истребителями F-16 оставляет желать лучшего. Автор публикации уточнил, что пока Запад не сумел подготовить достаточного количества ни пилотов, ни инженеров для обслуживания F-16, а сами поставки этих самолётов оказались удручающе долгими.

Глава МИД России Сергей Лавров в мае предупредил, что передача Украине F-16 будет для Москвы преднамеренным сигналом НАТО в ядерной сфере, так как самолёты способны нести ядерное оружие. Он отметил, что альянс использовал эти истребили в том числе для совместных ядерных миссий.

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не изменит ситуацию на фронте. Российская армия будет уничтожать эти американские самолёты так же, как до этого уничтожала другую технику, поставленную на Украину, подчеркнул глава государства.