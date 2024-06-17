Москва, 17 июня, 2024, 12:30 — ИА Регнум. К заявлениям генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об обсуждении НАТО приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности нужно относиться спокойно, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

IMAGO/Global Look Press Йенс Столтенберг

«Я понимаю, это желание напугать, а с другой стороны, учения проводятся регулярно и должны проводиться регулярно», — сказал он ТАСС.

По его словам, особого значения этим заявлениям предавать не следует, «нужно относиться спокойно».

Как передавало ИА Регнум, ранее Столтенберг в интервью британской газете The Daily Telegraph заявил, что страны — члены Североатлантического альянса начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

По его словам, транспарентность в данном вопросе помогает «послать прямой сигнал о том, что НАТО является ядерным альянсом». Он также отметил, что цель НАТО якобы состоит в том, чтобы «в мире не было ядерного оружия, но пока оно существует, НАТО будет оставаться ядерным альянсом».

Президент Владимир Путин 7 июня заявил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Глава государства также призвал не говорить на эту тему всуе, подчеркнув, что у Москвы нет необходимости в его использовании.