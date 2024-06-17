Москва, 17 июня, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая 17 июня на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения «За свободу наций!», предложил поставить вопрос о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром.

IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

«Здесь можно поставить вопрос и о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, уделяя внимание расследованию совершённых в том числе и военных преступлений», — подчеркнул он.

По его словам, важно добиваться справедливости от бывших метрополий и создавать движение с практическими перспективами. Медведев отметил, что страны Запада пытаются удержать своё господство, получать материальные, природные, человеческие ресурсы, а также зарабатывать на всём, чем можно. Тем самым, разъяснил зампред Совбеза, они хотят сохранить возможность диктовать свои условия всему миру. Времена неприкрытой колониальной эксплуатации остались в прошлом, подчеркнул он, однако потомки колонизаторов «отчаянно цепляются за их наследство».

Медведев уверен, что с этим связаны негативные явления в международной экономической политике, в частности санкционная политика стран Запада. Такой порядок, добавил он, негативно сказывается на всём мировом сообществе, замедляя рост мировой экономики, движение товаропотоков, ухудшая логистику.

Кроме того, зампред Совбеза предложил создать реестр потерь от преступлений колониальных эпохи и неоколониализма для осуществления выплат возможных компенсаций.

Ранее, как передавало ИА Регнум, Медведев отмечал, что бывшие колониальные империи до сих пор мыслят в логике собственной исключительности и цепляются за призраки прошлого. Он отметил, что принятые за прошедшие десятилетия меры не смогли полностью искоренить различные формы эксплуатации. Медведев тогда добавил, что страны, которые получили свободу, в свою очередь, столкнулись с ожесточёнными попытками превратить колониальное порабощение в неоколониальное.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Также глава государства отмечал, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. По его словам, это движение — стратегический вектор всей мировой политики.