Москва, 16 февраля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Бывшие колониальные империи до сих пор мыслят в логике собственной исключительности и цепляются за призраки прошлого. Об этом 16 февраля заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума «За свободу наций».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он отметил, что принятые за прошедшие десятилетия меры не смогли полностью искоренить различные формы эксплуатации.

«Бывшие колониальные империи продолжают мыслить в логике собственной исключительности и цепляться за призраки прошлого», — сказал Медведев.

Он добавил, что страны, которые получили свободу, в свою очередь, столкнулись с ожесточёнными попытками превратить колониальное порабощение в неоколониальное.

Также Медведев обратил внимание на то, что США пытаются подчинить всех своей воле, но в одиночку не способны выиграть глобальную схватку. Поэтому США продолжают подключать своих сателлитов к осуществлению неоколониальной политики и возлагать на них основное бремя всех издержек.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что большей части человечества важно объединиться и окончательно выйти из-под влияния западного неоколониализма. Он отметил, что визитной карточкой западноевропейских и американских элит давно стала ставка на антигуманные, человеконенавистнические идеи. А их врагами стали те, кто не хочет следовать по этому пути, а отстаивает свой.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Также глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. По его словам, это движение — стратегический вектор всей мировой политики.