Москва, 17 июня, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальных эпохи и неоколониализма для осуществления выплат возможных компенсаций.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Реализация на практике вот этой позиции требует создание реестра потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма, выплаты возможных компенсаций», — отметил Медведев 17 июня на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения «За свободу наций!».

Несмотря на то, что непросто реализовать подобные меры из-за нежелания бывших колониальных стран выплачивать компенсации, примеры этого уже есть, подчеркнул Медведев.

В частности, зампред Совбеза привёл в пример требование руководства Гренады выплатить репарации от центробанка Великобритании за работорговлю в XVIII веке. Вместе с тем он подчеркнул, что «наследники колониальных империй» попытаются принять все меры, чтобы не допустить «справедливого решения подобных проблем».

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля Медведев отмечал, что бывшие колониальные империи до сих пор мыслят в логике собственной исключительности и цепляются за призраки прошлого. Он отметил, что принятые за прошедшие десятилетия меры не смогли полностью искоренить различные формы эксплуатации. Медведев тогда добавил, что страны, которые получили свободу, в свою очередь, столкнулись с ожесточёнными попытками превратить колониальное порабощение в неоколониальное.

Также Медведев обратил внимание на то, что США пытаются подчинить всех своей воле, но в одиночку неспособны выиграть глобальную схватку. Поэтому США продолжают подключать своих сателлитов к осуществлению неоколониальной политики и возлагать на них основное бремя всех издержек.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Также глава государства отмечал, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. По его словам, это движение — стратегический вектор всей мировой политики.