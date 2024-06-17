Москва, 17 июня, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Количество москвичей, которых госпитализировали с подозрением на ботулизм, превысило 100. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Кирилл Брага/РИА Новости

Отмечается, что в день в столичных больницах фиксируют по 30–40 пациентов с подозрением на ботулизм. При этом, как отмечает источник «112», до того, как анализы подтвердят наличие данного заболевания, больным ставят диагноз «гастроэнтерит».

Как передавало ИА Регнум, 15 июня стало известно, что более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ведомстве уточнили, что пациенты с симптомами отравления обращались в больницы столицы в период с 14 по 15 июня.

В тот же день управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио», изготовитель которой — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН», и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт», заявили в ведомстве. Там также не рекомендовали есть уже купленные продукты компаний. Началось эпидрасследование. В департаменте здравоохранения столицы тогда заверили, что о массовом отравлении ботулизмом речи не идёт. Болезнь не является инфекционной и не передается от человека к человеку.

16 июня следователи провели обыски в складских помещениях компаний, чью продукцию потребляли пострадавшие. При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться, сообщали в столичном СК.