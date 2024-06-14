Москва, 14 июня, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Ночью 14 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сложности 87 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевских войск над территорией шести регионов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Их обезвредили над Крымом, а также над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями. В последнем регионе удалось сбить 70 дронов.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской области, а также один БПЛА над территорией Республики Крым, — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Ростовской области Василий Голубев написал, что Вооружённые силы РФ в ночь с 13 на 14 июня отразили массированную атаку дронов ВСУ на регион. При этом в Морозовском районе остались без электричества несколько населённых пунктов.

В Воронежской области украинские военные попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе. Глава региона Александр Гусев отметил, что российским военным удалось сбить шесть вражеских БПЛА. Обломки одного из подбитых дронов при падении незначительно повредили неиспользуемый резервуар на объекте.