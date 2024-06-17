Артамонов сообщил о ещё двух подавленных над Липецком украинских дронах
Артамонов: военные подавили ещё два БПЛА над промышленной территорией Липецка
Липецк, 17 июня, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Российским военным удалось подавить ещё два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над промышленной зоной в Липецке, сообщил 17 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Ранее глава региона написал о двух дронах, подавленных над городом.
«Ещё два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка», — отметил он в своём Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что жертв нет. Артамонов также уточнил, что опасность новых атак сохраняется, и средства противодействия нападениям остаются в боевой готовности.
Он также вновь попросил население не публиковать фото — и видеоматериалы о последствиях ударов.
Как сообщало ИА Регнум, 14 июня ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области, используя дрон-камикадзе. Они попали в автомобиль, водитель которого погиб в результате взрыва.
Кроме того, украинские военные обстреляли из установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) посёлок Октябрьский, где погибла женщина. Один из снарядов, выпущенных ВСУ, попал на территорию частного домовладения.
В этот день киевские войска также ударили по селу Архангельское Шебекинского городского округа Белгородской области. При атаке пострадал мирный житель, который получил осколочные ранения.