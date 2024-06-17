Липецк, 17 июня, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Российским военным удалось подавить ещё два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над промышленной зоной в Липецке, сообщил 17 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Ранее глава региона написал о двух дронах, подавленных над городом.

«Ещё два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка», — отметил он в своём Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что жертв нет. Артамонов также уточнил, что опасность новых атак сохраняется, и средства противодействия нападениям остаются в боевой готовности.

Он также вновь попросил население не публиковать фото — и видеоматериалы о последствиях ударов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области, используя дрон-камикадзе. Они попали в автомобиль, водитель которого погиб в результате взрыва.

Кроме того, украинские военные обстреляли из установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) посёлок Октябрьский, где погибла женщина. Один из снарядов, выпущенных ВСУ, попал на территорию частного домовладения.

В этот день киевские войска также ударили по селу Архангельское Шебекинского городского округа Белгородской области. При атаке пострадал мирный житель, который получил осколочные ранения.