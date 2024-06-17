Киев, 17 июня, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Киев не убедил в успехе «мирного саммита» в Швейцарии даже своих граждан, которые обвинили в провале мероприятия главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил корреспондент France 24 Гулливер Крегг в эфире телеканала.

ИА Регнум Ермак, Зеленский

«Многие люди на Украине сейчас весьма критично относятся к Владимиру Зеленскому и особенно к руководителю его администрации Андрею Ермаку, который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», — отметил Крегг.

Журналист указал, что эксперты сошлись во мнении, что идея мероприятия на самом деле заключалась в проведении саммита по поддержке Украины. Однако киевским властям не удалось заручиться поддержкой Китая и стран Глобального Юга. Китай, Индонезия и Индия вообще не были представлены на саммите, а Бразилия отправила на мероприятие своего посла в Швейцарии, что является самой низкой ступенью дипломатического уровня.

По словам Крегга, саммит нельзя назвать успешным, и ряд граждан на Украине очень критически отреагировали на подход Ермака, который по какой-то причине решил взять на себя функцию главы МИД, вместо того чтобы привлечь к организации саммита профессиональных дипломатов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о необходимости пригласить представителей России на следующий саммит по Украине. Как уточнил Кулеба, в Киеве рассчитывают, что следующий саммит приведёт к завершению украинского конфликта.

В Министерстве иностранных дел Швейцарии допустили, что вторая конференция по Украине состоится до президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, которые запланированы на 5 ноября.

Итоговый документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности, поддержали 77 стран из 91 прибывшей на саммит. При этом в итоговое коммюнике не вошёл пункт о выводе российских войск, на котором в рамках так называемой формулы мира настаивал глава киевского режима Зеленский.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к проведению мирных переговоров по Украине, если Киев выведет свои войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей и если украинская сторона откажется от планов по вступлению в НАТО.

Глава МИД Турции Хакан Фидан на полях конференции по Украине назвал инициативу Путина проблеском надежды и подчеркнул, что саммит в Швейцарии был бы более ориентированным на результат, если бы на нём присутствовали представители России.