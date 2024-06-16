Вашингтон, 17 июня, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден не застыл на сцене, а приветствовал своих сторонников на мероприятии для сбора средств для своей избирательной кампании в Лос-Анджелесе. Такое заявление сделал 16 июня заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Представитель Белого дома прокомментировал публикации американских СМИ, которые описали очередную курьёзную ситуацию с предвыборного мероприятия в Лос-Анджелесе, когда Байден застыл на сцене, а экс-президенту США Бараку Обаме пришлось увести его за руку.

«Притворяясь, что президент, несколько секунд приветствовавший аплодирующую толпу, — это как-то неправильно, они (республиканцы и их сторонники) на самом деле признают, что не могут противостоять лидеру, который обеспечивает самый высокий экономический рост в мире и довёл до 50-летнего минимума уровень преступности с применением насилия», — написал Бейтс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действующий и бывший главы Белого дома Байден и Обама присутствовали на мероприятии по сбору средств для избирательной кампании американского лидера в Лос-Анджелесе. Обаме пришлось увести главу Белого дома за руку со сцены. При этом мероприятие оказалось рекордным по сумме собранных средств на избирательную кампанию.

Байден прибыл на мероприятие в Лос-Анджелесе прямиком с саммита G7 в Италии. Состояние президента США и его постоянные ошибки и оговорки вызвали шок у присутствующих на саммите G7 в итальянской Апулии.

Байден привлек к себе внимание с самого своего появления на саммите, когда сделал неловкий жест, приветствуя премьер-министра ИталииДжорджу Мелони. Затем президент США пропустил ужин президента Италии Серджо Маттареллы, который состоялся в отеле на юге Италии, а после выступления парашютистов на саммите «Группы семи» президент США неожиданно отвернулся и начал «блуждать». Премьер-министру Италии Мелони пришлось взять Байдена за руку и вернуть к группе западных лидеров.

Байден, которому 81 год, является самым возрастным главой государства в истории США. Он постоянно попадает в казусные ситуации, допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. В июне американская газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на 45 источников среди республиканцев и демократов, что состояние и уровень вовлечённости президента США в политические дела ухудшаются.