Лос-Анджелес, США, 16 июня, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Действующего президента США Джозефа Байдена вынужден был увести за руку со сцены экс-американский лидер Барак Обама. Об этом 16 июня сообщил Национальный комитет Республиканской партии США, разместив видеоролик с инцидентом на своей странице в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Действующий и бывший главы Белого дома присутствовали на мероприятии по сбору средств для избирательной кампании Байдена в Лос-Анджелесе. На видеозаписи видно, что политики прощались со сторонниками со сцены. Обама активно махал рукой зрителям и уже собирался покинуть сцену, но увидел, что Байден просто замер и стоял на месте без движения, улыбаясь.

«Байден застыл, после чего Обама схватил его за руку и увел со сцены», — поясняется в комментарии к видео в соцсети.

Байден направился в Лос-Анджелес прямиком с саммита G7 в Италии. Как отметил телеканал CBS, мероприятие оказалось рекордным по сумме собранных средств на избирательную кампанию. Отмечается, что действующему главе США удалось собрать около 30 млн долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что состояние президента США Джозефа Байдена и его постоянные ошибки и оговорки вызвали шок у присутствующих на саммите G7 в итальянской Апулии. Президент США постоянно «терял концентрацию», делал странные жесты и не явился на ужин.

Байден привлек к себе внимание с самого своего появления на саммите, когда сделал неловкий жест, приветствуя премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Затем президент США пропустил ужин президента Италии Серджо Маттареллы, который состоялся в отеле на юге Италии, а после выступления парашютистов на саммите «Группы семи» президент США неожиданно отвернулся и начал «блуждать». Премьер-министру Италии Мелони пришлось взять Байдена за руку и вернуть к группе западных лидеров.

До саммита «Большой семёрки» Байден попал в неловкую ситуацию во время церемонии празднования 80-летия со дня высадки союзников в Нормандии во Второй мировой войне Байден попытался сесть на «невидимый» стул. А 11 июня глава Белого дома неожиданно для всех замер почти на минуту во время концерта в Белом доме в момент, когда все подпевали выступающим. Затем глава Белого дома поднялся на трибуну и произнёс бессвязную речь в преддверии праздника 19 июня.

Постоянные неловкие и казусные ситуации, в которые попадает американский лидер, его оговорки и поведение вызывают беспокойство как у его политических оппонентов-республиканцев, так и у простых американских граждан. В июне американская газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на 45 источников среди республиканцев и демократов, что состояние и уровень вовлечённости президента США в политические дела ухудшаются.