Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 23:39 — ИА Регнум. В СИЗО в Ростовской области, где утром 16 июня шесть заключённых захватили заложников, не хватает около 30% сотрудников и наблюдается превышение лимита заключённых. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Иван Шилов ИА Регнум Тюрьма

«Перелимит в ростовском СИЗО, по моим данным, составляет от 200 до 400 человек. И это не из ряда вон выходящий случай, для среднестатистического СИЗО перелимит — вполне привычное явление», — указал Мельников.

По словам Мельникова, это же СИЗО недоукомплектовано сотрудниками примерно на 30%, а количество незанятых штатных единиц составляет от 70 до 90. Причина высокой неукомплектованности, вероятно, заключается в низких зарплатах сотрудников, сообщает РБК.

Член СПЧ предположил, что для решения проблемы необходимо проделать определённую работу и внести корректировки в рамках следственного процесса, чтобы разгрузить изоляторы, в том числе путём избирания альтернативных содержанию под стражей мер пресечения. Для решения проблемы с нехваткой сотрудников Мельников предложил увеличить денежное довольствие и льготное обеспечение инспекторского состава и офицеров ФСИН.

Как передавало ИА Регнум, захват заложников в СИЗО-1 в Ростове произошёл утром 16 июня. Обвиняемые, содержавшиеся в разных камерах, напали на сотрудников следственного изолятора, взяв в заложники оперативного сотрудниками и инспектора-надзирателя. Захватчики назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Также сообщалось, что трое из них в 2023 году планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии.

Следственный комитет России по факту ЧП в ростовском СИЗО-1 возбудил уголовное дело по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»). Силовики в ходе штурма ликвидировали террористов. Находившихся в заложников сотрудников ФСИН освободили, они не пострадали.