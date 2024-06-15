Ростов-на-Дону, 15 июня, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории России пресечена средствами ПВО в ночь на 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Отмечается, что атака осуществлялась украинской армией с помощью беспилотников самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, российская система ПВО уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов в районе города Каменска-Шахтинского. Обломки дронов упали на территорию промышленной площадки, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.

В предыдущую ночь, с 13 на 14 июня, в Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА. По информации Министерства обороны России, силы ПВО сбили в Морозовском районе в ночное время 70 беспилотников. После отражения атаки военными глава региона Голубев проинформировал о том, что несколько населённых пунктов Морозовского района временно остались без света.