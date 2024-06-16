Берлин, 16 июня, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Украинских беженцев в Германии следует лишить социальных выплат, чтобы помочь Киеву набрать больше людей в армию. Об этом заявил секретарь крупнейшей оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наконец-то мы должны быть честными. Денежные выплаты военным беженцам создают совершенно ложные стимулы», — сказал он медиагруппе Funke.

По его словам, Украине нужно не только оружие, но и больше людей для ведения боевых действий, но многие годные к военной службе покинули страну.

Он добавил, что практика выплат пособий мешает усилиям украинских властей, которые прекратили предоставление консульских услуг военнообязанным с целью побуждения их вернуться в страну.

Как передавало ИА Регнум, украинские консульские ведомства за границей приостановили с 23 апреля оказание услуг, в том числе обновление паспортов. Исключение сделали только для документов, необходимых для возвращения на Украину. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что 70% опрошенных украинцев заявили о готовности отказаться от паспортов Украины, чтобы избежать мобилизации.

Глава объединения германских районов (DLT) Райнхард Загер заявил, что правительство ФРГ должно срочно заняться вопросом о безостановочном приёме украинских беженцев. По его словам, многие районы и коммуны в стране уже попросту не справляются с потоком мигрантов. Он подчеркнул, что интеграция всех этих людей больше невозможна.

Издание Bild am Sonntag в феврале, ссылаясь на данные соцопроса, сообщило, что 49% жителей Германии считают избыточной поддержку украинских беженцев. Также 51% опрошенных заявили, что украинцы не смогли интегрироваться в немецкое общество.