Берлин, 20 апреля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Правительство Германии срочно должно заняться вопросом о безостановочном приёме украинских беженцев. Многие районы и коммуны в стране уже попросту не справляются с потоком мигрантов. Об этом в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung заявил глава объединения германских районов (DLT) Райнхард Загер.

Global Look Press

«При всей важности солидарности с Украиной мы поднимаем вопрос, должно ли так много людей <…> [с Украины] прибывать к нам», ― сказал он.

Загер подчеркнул, что интеграция всех этих людей больше невозможна. При этом, по его словам, если число беженцев значительно не снизится, проблем будет только больше, и за это придётся расплачиваться.

Он также добавил, что Польша, возможно, была бы готова принять больше украинских беженцев, если Евросоюз окажет ей поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, с начала конфликта на Украине, по данным Евростата, 4,3 млн украинцев бежали в соседние европейские страны, причём значительную часть — 1,27 млн — приняла Германия.

В ООН заявили, что число беженцев с территории Украины достигло 6 млн человек. В ряде европейских стран также начали отменять льготы и выплаты для беженцев или анонсировать их отмену. При этом граждане европейских стран, по данным социологических опросов, поддерживают это решение.

Согласно результатам опубликованного в феврале опроса социологического института INSA, почти половина жителей Германии сочли поддержку беженцев с Украины в стране избыточной. Так ответили 49% респондентов.

В Германии в январе оппозиция потребовала отправить украинских беженцев на родину. Сообщалось, что если сразу после начала конфликта доля взрослых мужчин в общем числе беженцев в Германии составляла 7%, то к сентябрю 2023 года она выросла до 28%.

Тогда же беженцы, которым выдали банковские карты вместо наличных денег, начали уезжать из Германии из-за недовольства этим нововведением.

В феврале член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх подняла вопрос о возможности передачи киевским властям мужчин призывного возраста из числа беженцев с Украины.

В Евросоюзе в последнее время стали ужесточать условия пребывания украинских беженцев. В Польше правительство разработало законопроект, регламентирующий помощь украинцам. Большие льготы и выплаты украинским беженцам обеспокоили и немцев.