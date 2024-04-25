Киев, 26 апреля, 2024, 01:53 — ИА Регнум. В Киеве предложили украинцам, проживающим за рубежом, сдать паспорт в том случае, если они не хотят возвращаться домой. С такой инициативой выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

oskar Strelnikoff Украинский паспорт

Так народный избранник прокомментировала в эфире YouTube-канала «Тема с Мосейчук» массовое недовольство украинцев решением киевских властей приостановить оказание консульских услуг в посольствах за границей.

«Если вы не видите себя украинцем — сдавайте паспорт и оставайтесь в другой стране», — сказала Безуглая.

При это депутат уточнила, что власти не обязывают украинцев возвращаться, а лишь просят обновить информацию о местонахождении.

Безуглая также рассказала, что в ходе опросов в её соцсетях, около 70% высказали готовность отказаться от гражданства Украины, чтобы избежать мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, украинским загранучреждениям в Европе поручили готовиться к аннулированию загранпаспортов граждан Украины, которые выехали за границу без справки от военкомата, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

МИД Украины ранее направил руководителям украинских посольств за границей требование приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста с 23 апреля, исключение для тех, кто оформляет удостоверения личности для возвращения на Украину.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу через месяц. В документе уточняются категории лиц, подлежащих мобилизации, вводится правило обязательного ношения военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. Ожидается, что после принятых мер в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.