Москва, 16 июня, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Украинская армия применила французскую авиабомбу при ударе по жилому дому в Шебекино, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Павел Колядин/ТАСС

«ВСУ применили французскую авиабомбу AASM НAMMER при атаке Шебекино», — говорится в сообщении.

AASM НAMMER — французская управляемая авиационная бомба класса «воздух — земля». Она оснащена носовой системой наведения, твердотопливным реактивным двигателем и крыльями. Общая масса — около 340 кг, длина — почти три метра. Авиабомба изначально строилась на базе неуправляемой бомбы Mk 82. Позже её модифицировали на основе свободнопадающих боеприпасов калибров 125, 500 и 1000 кг.

Разработкой авиабомбы в 1997 году занялась крупная промышленно-технологическая группа Safran Electronics Defense. Сообщалось, что бомбы этой линейки использовались в ходе ливийской операции.

Как сообщало 14 июня ИА Регнум, в результате удара по Шебекино в многоквартирном жилом пятиэтажном доме на Железнодорожной улице обрушился подъезд. Пять человек погибли, семь пострадали, ещё шестерых спасателям удалось достать из-под завалов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 15 июня заявил, что часть четырёхподъездной секции дома в Шебекино, которая обрушилась в результате удара со стороны ВСУ, восстановить не получится. С места обрушения вывезли 300 кубометров строительного мусора.