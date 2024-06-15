Шебекино, Белгородская область, 15 июня, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Часть четырёхподъездной секции дома в Шебекино, которая обрушилась в результате удара со стороны ВСУ 14 июня, восстановить, по мнению экспертов, не получится, написал 15 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Пресс-служба МЧС РФ

«Предварительное заключение экспертизы — повреждённая часть четырёхподъездной секции дома восстановлению не подлежит», — сообщил Гладков.

Глава региона побывал в пострадавшем от удара ВСУ районе Шебекино, сообщив по итогам поездки, что в квартирах, которые уцелели, то есть во второй четырёхподъездной секции пятиэтажного дома и в соседней многоэтажке, включат воду, электричество и газ.

Жильцам повреждённого дома окажут помощь. Тем, чьи квартиры оказались разрушенными и сильно повреждёнными, помогут вывезти имущество. Тем, кому есть куда перевезти вещи, помогут с транспортом, для остальных администрация арендует складские помещения.

Людей, оставшихся без жилья, расселили в пунктах временного размещения. Сегодня им начали раздавать продуктовые наборы. Каждый член семьи пострадавшей секции четырёхподъездного дома получит единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

«Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, будем выплачивать по 50 и 100 тысяч рублей соответственно», — сообщил Гладков.

Он также добавил, что взамен разрушенного жилья люди получит квартиры.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня ВСУ нанесли удар по Шебекино, в результате в многоквартирном жилом пятиэтажном доме на Железнодорожной улице обрушился подъезд.

В результате пять человек погибли, ещё семь пострадали. В ходе поисково-спасательных работ спасли шесть человек. С места обрушения вывезли 300 кубометров строительного мусора.