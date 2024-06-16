Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Правоохранители проводят обыски в ростовском СИЗО, где утром 16 июня шесть заключённых захватили заложников.

Эрик Романенко/ТАСС

РЕН ТВ сообщил, что оперативники ищут у заключённых запрещённые вещи. По информации телеканала, у злоумышленников, захвативших заложников, были ножи и другие опасные предметы. Правоохранители будут выяснять, как они попали к преступникам.

Официальных данных об обысках в СИЗО пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня утром в СИЗО-1 в Ростове шестеро заключённых смогли выбраться из камер и захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и машину, чтобы уехать.

По информации источника, трое из тех, кто захватил заложников, в 2023 году готовились взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФСБ тогда пресекли преступление и задержали злоумышленников.

К ростовскому СИЗО подъехали сотрудники ОМОНа. Вскоре пресс-служба ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, при этом никто из заложников не пострадал.

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил журналистам, что тела тех, кто захватил заложников в СИЗО, не передадут родственникам и не сообщат о месте захоронения. Согласно законодательству, такая процедура предусмотрена в отношении тех, против кого уголовное преследование прекратили из-за их смерти.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что всё время следил за развитием ситуации вокруг захвата заложников в СИЗО, получал оперативные данные и держал связь с силовыми ведомствами. Он также заявил, что в его Telegram-канал во время инцидента приходили провокаторы, пытаясь раскачать межнациональную тему. Глава региона временно закрыл комментирование, чтобы пресечь провокации.