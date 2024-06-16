Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что всё утро следил за ситуацией вокруг захвата заложников в СИЗО и их освобождения, получал оперативные доклады и поддерживал связь с силовиками.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Губернатор Ростовской области Василий Голубев

«О захвате заложников в СИЗО с самого утра получал регулярные оперативные доклады, был на постоянной связи с силовиками», — сообщил Голубев в своём Telegram-канале.

Губернатор пояснил, что теперь, когда силовики выполнили свою работу, он может её прокомментировать. Любой человек, нарушивший закон, должен нести за это ответственность, подчеркнул Голубев.

Он рассказал также, что почти сразу в его Telegram-канал начали массово приходить «провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему». Часть сообщества подхватила тему, превратив «во флешмоб».

Глава региона добавил, что видел все комментарии и что временно закрыл их, чтобы никто не поддавался на провокации.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня утром в СИЗО-1 в Ростове произошёл захват заложников. Группа находившихся под арестом обвиняемых захватила оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Бандиты потребовали машину, чтобы уехать.

Трое из них были в прошлом году задержаны за подготовку к теракту: они собирались взорвать здание суда в Карачаево-Черкесии. Один из их сообщников находился в СИЗО по делу о разбойном нападении.

Захватившие заложников признали себя членами ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). На видео и на фото, которые они выложили в Сеть, видна символика террористической организации — флаг и повязки на лбу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895946" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео с улицы где в сизо захватили заложников

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о захвате заложников (статья 206 УК РФ). Спецназ провёл штурм СИЗО и заложников освободили. При этом оказавших сопротивление бандитов ликвидировали во время штурма.