Москва, 16 июня, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Родственники террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, не получат их тела для захоронения, рассказал 16 июня адвокат Дмитрий Аграновский.

Эрик Романенко/ТАСС

«Для захоронения не выдаются и о месте их захоронения не сообщается», — передала слова адвоката «Газета.Ru».

Аграновский сослался на ст.14.1 ч. 1 федерального закона «О погребении и похороненном деле». Согласно документу, погребение лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено из-за их смерти, осуществляется в порядке, установленном правительством.

Силовики во время штурма ликвидировали террористов, взявших в заложники двоих сотрудников СИЗО-1 в Ростовской области. Сотрудников ФСИН, находившихся в заложниках, освободили, они не пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.

Как сообщили в правоохранительных органах, захват заложников террористы готовили несколько месяцев. Они заранее ослабили решётку камеры, чтобы в подходящий момент выбраться во двор. После захвата заложников террористы потребовали машину и оружие. Захватчики назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

По данным источника, трое из шести захвативших заложников обвиняемых в 2023 году планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФСБ их задержали.