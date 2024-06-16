Швейцария, 16 июня, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Долгосрочное решение конфликта на Украине возможно только при участии всех сторон. Об этом 16 июня заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, которая зачитала итоговый документ, принятый на конференции в Бюргенштоке.

TASS / EPA/URS FLUEELER Президент Швейцарии Виола Амхерд

«Долгосрочное решение должно включать обе стороны», — говорится в итоговом документе.

Ранее Амхерд признала, что урегулирование украинского конфликта без России невозможно. По её словам, в принятии долгосрочного решения по этому вопросу должны участвовать и Москва, и Киев.

Как ранее передавало ИА Регнум, конференция по Украине, на которую не пригласили Россию, проходит с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Многие страны отказались от участия в ней, число участников конференции снизилось до 78, при этом Берн изначально заявлял, что разослал приглашения порядка 150 странам.

Любой заслуживающий доверия процесс по урегулированию украинского конфликта требует участия России, заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на конференции в Бюргенштоке.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 июня отметил, что Кремлю нечего передать участникам так называемого мирного саммита по Украине. Он добавил, что Россия намерена собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии. Представитель Кремля уточнил, что в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, а предложения Путина по мирным переговорам не будет на повестке дня.