Москва, 16 июня, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала американцам задуматься над тем, чтобы избрать Джилл Байден новым президентом США.

Zuma\TASS Джо и Джилл Байден

«Может, лучше им супругу Байдена избрать? Она и говорит понятно, и не падает, и сочувствие вызывает, ухаживая за безнадёжным», — написала дипломат в Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала выступление супруги американского президента, заявившей, что возраст Джо Байдена не влияет на выборы. Джилл заявила, что оба кандидата на выборах в США приблизительного одного возраста.

Как сообщало 16 июня ИА Регнум, Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп договорились о формате дебатов в рамках предвыборной кампании. Их назначили на 27 июня (28 июня по московскому времени). Беседа продлится 90 минут. Участникам дебатов нельзя будет принести с собой заранее подготовленные материалы. Из реквизита им разрешили принести ручку, блокнот и бутылку воды.

Второй тур дебатов Байдена и Трампа запланировали на 10 сентября на телеканале ABC Network.

Обозреватель британской The Telegraph Аллистер Хит в сентябре 2023 года заявил, что Байдену следует досрочно покинуть пост президента по состоянию здоровья и не принимать во второй раз участие в выборах из-за преклонного возраста.