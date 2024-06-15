Вашингтон, 15 июня, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп договорились о формате дебатов в рамках предвыборной кампании, беседа продлится 90 минут, участникам нельзя будет принести с собой заранее подготовленные материалы. Об этом сообщил 15 июня телеканал CNN.

TASS/AP Дональд Трамп и Джо Байден

Дебаты назначили на 27 июня (28 июня по московскому времени). Это будет первое противостояние кандидатов в предвыборной гонке 2024 года. В ходе дискуссии запланировали две рекламные паузы, но представителям избирательных штабов в это время не разрешается общаться с претендентами на новый президентский срок.

Организаторы дебатов обязались включать только микрофон того участника, чья очередь говорить. Из реквизита им разрешено принести ручку, блокнот и бутылку воды. Трибуны для выступающих выберут с помощью подбрасывания монеты.

Модераторы пообещали использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы обеспечить соблюдение сроков и цивилизованное обсуждение, заявил телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 13 июня заявил, что CNN предлагал сделать формат дебатов сидячим, но он настоял, чтобы выступающие стояли всё время дискуссии. Он также настаивал, чтобы мероприятие длилось два часа.

Второй тур дебатов Байдена и Трампа запланировали на 10 сентября на телеканале ABC Network. Экс-президент предлагал ещё раз встретиться 2 октября на площадке телеканала Fox News, но предвыборный штаб главы государства отказался.

В мае бывший американский лидер также заявил, что сомневается в способности Байдена подняться на трибуну. Трамп подчеркнул, что готов к политическому спору в любом месте и в любое время.

Байден в свою очередь назвал Трампа неудачником. Президент заявил, что его конкурент не смог добиться, чтобы его однопартийцы в Конгрессе США заблокировали инициативу Белого дома о всеобъемлющей миграционной реформе, которая увеличивает объём выдачи видов на жительство для иностранцев.