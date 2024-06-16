Москва, 16 июня, 2024, 14:03 — ИА Регнум. На «мирном саммите» по Украине в Швейцарии политики не будут искать способы мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое он опубликовал вTelegram-канале.

TASS/Alessandro della Valle/Keystone via AP

«В Швейцарии никто не будет говорить о мире, там не будет поисков мирного урегулирования с учетом интересов мирных сторон», — отметил спикер Кремля.

По его словам, действительно мирными являются предложения, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. Песков выразил уверенность, что западные политики, понимающие, что условия на Украине ухудшаются, будут внимательно их рассматривать.

Конференция по Украине проходит с 15 по 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии без участия России.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня российский лидер заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

На Украине отвергли мирные предложения Путина. Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что российский президент якобы озвучил «стандартный набор», который уже звучал неоднократно. Он счёл содержание названных Путиным мирных предположений по Украине «оскорбительным» для международного права.

Песков 15 июня отметил, что Кремлю нечего передать участникам так называемого мирного саммита по Украине. Он добавил, что Россия намерена собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии. Представитель Кремля уточнил, что в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, а предложения Путина по мирным переговорам не будет на повестке дня.

В интервью ИА Регнум замглавы фракции «Единая Россия» депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал инициативы Путина реальным путём к миру на Украине. Он отметил, что глава государства сформулировал реальные, а не мнимые гарантии безопасности для Украины, в основу которых легла ситуация «на земле».