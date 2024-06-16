Москва, 16 июня, 2024, 14:01 — ИА Регнум. В Кремле уверены, что мирную инициативу президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине внимательно будут изучать в других странах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Алексей Майшев Президент РФ Владимир Путин

Официальный представитель Кремля также отметил, что страны Запада постоянно нагнетают напряжённость и провоцируют эскалацию обстановки, поэтому России приходится реагировать. Она продолжит отстаивать свои интересы и добиваться целей спецоперации на Украине всеми возможными средствами, подчеркнул Песков. Пресс-секретарь призвал главу киевского режима Владимира Зеленского рассмотреть мирную инициативу президента России Владимира Путина, пока ситуация для Украины не стала ещё хуже.

«Если такие политики, как Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в киевском режиме найдутся более трезвые головы, которые десять раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся дальше», — сказал Песков в беседе, опубликованной в Telegram-каналежурналиста Павла Зарубина.

Он также обратил внимание на то, что на конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии, не говорят о мире, а российский лидер сделал именно мирное предложение.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 14 июня назвал условия, на которых Россия готова возобновить переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса. Для этого необходимо, чтобы Киев вывел ВСУ из новых регионов РФ. Путин добавил, что ВС России прекратят вести огонь в зоне СВО, если украинская армия начнёт отводить войска, а Киев откажется вступать в НАТО. Президент также указал на то, что ситуация постоянно ухудшается для Украины, поэтому условия для переговоров могут измениться.

15 июня Песков заявил, что российским представителям нечего делать на конференции в Швейцарии, так как там даже не обсуждают вопрос о мире. Россия готова вести диалог по урегулированию конфликта, если мероприятие будет более предметным и многообещающим, добавил он.