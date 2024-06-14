Солнечногорск, Московская область, 14 июня, 2024, 21:03 — ИА Регнум. России приходится отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить количество террористических ударов по Белгороду. Об этом 14 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта с тем, чтобы снизить террористические удары по Белгороду, по другим населённым пунктам», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что глубина в 10-17 км не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами, но тем не менее постепенно отодвигает эту угрозу от крупных населённых пунктов.

Путин добавил, что нужно действовать постепенно и аккуратно, но если противник будет продолжать свои действия, то тогда Россия подумает, что делать дальше, чтобы обезопасить свою территорию.

Президент также обратил внимание, что российские бойцы достойно выполняют задачу на харьковском направлении.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая Путин заявил, что Вооружённые силы России перешли к созданию зоны безопасности на Украине. Он подчеркнул, что события на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада.

Во время визита в Китай 17 мая Путин объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. Президент заявил, что ВСУ обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, у них нет задачи брать город, добавил Путин.