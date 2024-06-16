Москва, 16 июня, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Юг» за сутки отразили четыре контратаки украинской армии, суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 380 бойцов, сообщил 16 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Противник потерял до 380 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ», — заявил генерал-лейтенант.

Российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово в ДНР.

В течение суток подразделения группировки войск «Юг» отразили четыре контратаки украинской армии и бригад теробороны. На этом направлении ВСУ также потеряли две боевые бронированные машины «Козак», две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», два 105-мм орудия М119 американского производства и 15 автомобилей.

В российском оборонном ведомстве сообщили 16 июня, что российские военные освободили населённый пункт Загорное в Запорожской области. За минувшие сутки украинская армия потеряла на этом направлении до 135 военных, а также САУ AS-90 Braveheart и гаубицу FH-70 британского производства.

Конашенков также заявил 16 июня, что ВСУ в течение суток потеряли на трёх направлениях в зоне СВО 1255 военных. Российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах сёл Синьковка, Петропавловка и Богуславка в Харьковской области и в районе села Торского в ДНР.