Москва, 16 июня, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Украинская армия в течение суток потеряла в зоне спецоперации на трёх направлениях 1255 военных, сообщил 16 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

В течение суток российские военные группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинской армии в Харьковской области, в районах сёл Синьковка, Петропавловка и Богуславка, в ЛНР — в районе села Червоная Диброва и в ДНР — в районе села Торское.

«ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота», — сообщил Конашенков.

Южная группировка российских войск улучшила в течение суток положение по переднему краю, отразив четыре контратаки ВСУ, а также нанеся поражение в районах Часова Яра и Курахово, посёлка Курдюмовка, сёл Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка и Андреевка.

«Противник потерял до 380 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины «Козак», 15 автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США», — сообщил представитель Минобороны.

Подразделения российской группировки войск «Центр» также улучшили в течение суток тактическое положение и нанесли удары по ВСУ в ДНР, в районах посёлков Новгородское, Новоалександровка и Камышевка, сёл Воздвиженка, Новопокровское, Карловка, Новосёловка Первая и Сокол.

Российские военные за сутки отразили четыре контратаки украинской армии.

«Потери противника составили до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины Humvee и MaxxPro производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США», — отметил Конашенков.

Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили от ВСУ за минувшие сутки село Загорное в Запорожской области. Украинская армия потеряла за сутки на этом направлении 135 военных, боевую бронемашину, САУ AS-90 Braveheart и гаубицу FH-70 британского калибра 155 мм.

Минобороны ранее сообщало о нанесении удара по ВСУ бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне СВО. Удар российские военные нанесли по командному пункту и живой силе украинской армии. Истребитель Су-35 С осуществлял сопровождение бомбардировщика.