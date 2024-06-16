Берлин, 16 июня, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц вслед за вице-президентом США Камалой Харрис досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом 16 июня сообщил Spiegel.

TASS /AP Photo/Laurent Cipriani Олаф Шольц

«Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось, в воскресенье утром его самолёт направляется обратно в Берлин», — написало издание.

Отмечается, что канцлеру предстоит провести тяжёлые переговоры по бюджету, а также серьёзный разговор с собственной партией.

Как сообщил Spiegel, вечером 16 июня пройдёт внеочередное заседание президиума Социал-демократической партии Германии, на котором будут обсуждать будущее правящей коалиции, партии и самого канцлера в свете неудачных для партии выборов в Европарламент.

Как ранее передавало ИА Регнум, Камала Харрис покинула саммит по Украине, не дожидаясь его официального завершения, и вылетела в Вашингтон. Вместо неё на саммите остаётся советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Конференция по Украине, на которую не пригласили Россию, проходит с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Многие страны отказались от участия в ней, число участников конференции снизилось до 78, при этом Берн изначально заявлял, что разослал приглашения порядка 150 странам.

Любой заслуживающий доверия процесс по урегулированию украинского конфликта требует участия России, заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на конференции в Бюргенштоке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 июня отметил, что Кремлю нечего передать участникам так называемого мирного саммита по Украине. Он добавил, что Россия намерена собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии. Представитель Кремля уточнил, что в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, а предложения Путина по мирным переговорам не будет на повестке дня.