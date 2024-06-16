Хабаровск, 16 июня, 2024, 13:06 — ИА Регнум. В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Хабаровском крае погибли три человека, включая ребёнка. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба следственного управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что, по информации следователей, 16 июня водитель автомобиля на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино в результате возможной технической неисправности колеса допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.

«По предварительным данным, трое человек скончались на месте происшествия, в том числе несовершеннолетний. Ещё один ребёнок и две женщины госпитализированы в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи», — проинформировали в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело по этому факту по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Сейчас следователи осматривают место ДТП и опрашивают свидетелей и очевидцев аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня мотогонщик врезался в толпу зрителей в городе Йичине на востоке Чехии. В результате аварии пострадали не менее пяти человек, двое из которых пребывают в тяжёлом состоянии.

Ранее в этот же день на 37-м километре Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате этого движение автотранспорта в районе аварии оказалось затруднено на расстоянии двух километров.

Вечером 14 июня водитель минивэна сбил на большой скорости пешеходов на тротуаре на въезде в Благовещенск. В результате ДТП погибли пять человек: двое подростков (14 и 15 лет) и женщина (49 лет) умерли на месте аварии, и позднее в больнице скончались ещё два человека — женщина (50 лет) и подросток (15 лет).

Сбившего пешеходов водителя задержали, по этому факту возбудили уголовное дело. Позднее суд отправил виновника аварии под арест.