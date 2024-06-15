Прага, 15 июня, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Как минимум пять человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии в результате ДТП на соревнованиях мотоциклистов, после того, как один из гонщиков врезался в толпу зрителей в городе Йичин на востоке Чехии. Об этом 15 июня рассказала представитель полиции Ива Кормошова сообщает информационное агентство ČTK.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что традиционные соревнования исторических мотоциклов на приз мэра Йичина проходят на улицах города. Участниками гонок может стать владелец исторического мотоцикла, возраст техники составляет от 20 до 90 лет.

«По предварительной информации, 63-летний водитель мотоцикла Yamaha по неустановленным причинам не смог повернуть направо, упал на землю, а затем на своем мотоцикле влетел в публику. Пятеро зрителей получили ранения разной тяжести. На место происшествия были вызваны четыре бригады медиков и вертолет», — указала Кормошова.

Представитель медиков Люция Ганущова отметила, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжёлое.

Полиция города начала расследование причин и обстоятельств аварии, предметом расследования также станет оказание организаторской услуги. В случае признания виновным мотоциклисту грозит до двух лет лишения свободы и запрет на вождение. Организаторы гонок отказались от официальных комментариев. После аварии гонки продолжились.

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