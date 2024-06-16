Лондон, 16 июня, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Киевский режим вынужден приобретать вооружение у посредников по взвинченным ценам. Об этом 16 июня написала британская газета The Times.

ТАСС/dpa/picture-alliance

«В чём проблема Украины? Эти торговцы знают, что сорвали куш, и используют войну, чтобы взвинтить цены на оружие до небес», — говорится в материале.

Уточняется, что украинские источники передали газете список, из которого следует, что цена на некоторые виды вооружений возросла в шесть раз. В это число входят и реактивные системы залпового огня калибра 122 мм, отметили авторы статьи.

Как рассказал изданию основатель украинского Агентства оборонных закупок Владимир Пикузо, некоторые из поставщиков оружия и владельцев оружейных складов стараются максимально возможно долго хранить свои запасы, цена на которые через полгода вырастет в два раза.

По его словам, для якобы возможного изменения ситуации на фронте в пользу Киева необходимо 200 млрд долларов. Пикузо также назвал коррупцию союзником киевских властей в некоторых странах, которые он отказался называть.

«В этих странах мы иногда делаем вещи, которые запрещены их собственным законодательством», — уточнил он.

Авторы публикации добавили, что Агентство оборонных закупок в первую очередь изыскивает произведённое в СССР оружие и особенно оставшиеся на складах боеприпасы, так как имеющиеся у Киева запасы быстро заканчиваются.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса не согласовали долгосрочное выделение 40 млрд евро ежегодно на поставки оружия Киеву. По его словам, блоку также придётся долго работать по вопросу о вступлении Украины в НАТО.

Ранее в этот же день Столтенберг не стал отвечать на вопрос, какие страны готовы поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. При этом он высказал уверенность в том, что государства НАТО примут участие в передаче Киеву дополнительных систем ПВО Patriot и SAMP/T.

В России неоднократно указывали на то, что передача Западом Украине оружия не изменит хода спецоперации. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 7 июня подчеркнул, что российская сторона стремится к победе в конфликте на Украине и добьётся её.