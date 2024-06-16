Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Террористы, захватившие в заложники сотрудников СИЗО в Ростовской области, не смогут попасть в оружейную, все пути перекрыли, сообщил 16 июня Telegram-канал «112».

Захватчики заложников в ростовском СИЗО

«Террористы не смогут попасть в оружейку СИЗО. Все входы и выходы на участок, захваченный бандитами, заблокировали», — процитировал канал источника.

Отмечалось, что преступники вооружены ножами, заточками, пожарными топорами и резиновыми дубинками. Они удерживают в заложниках двух сотрудников службы исполнения наказаний.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня находящиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУ ФСИН по Ростовской области обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников. На место происшествия прибыл начальник ГУ ФСИН по региону, а также сотрудники взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Начались переговоры по освобождению заложников.

Во ФСИН 16 июня сообщили, что на место захвата заложников в Ростовскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ведомства.

Террористы, захватившие заложников, потребовали машину, чтоб на ней покинуть страну. Правоохранители установили личности пяти заключённых. Трое из них проходят по статьям за терроризм, один — за разбой и один — за присвоение полномочий должностного лица.